مقاطع فيديو متداولة تظهر "اللحظات الأولى" لإنقاذ الجيش اللبناني بعض أفراد "قارب الموت"

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها توثق اللحظات الأولى لقيام الجيش اللبناني بإنقاذ بعض أفراد "قارب الموت" الذي غرق قبالة مدينة طرابلس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطعي فيديو، تظهر فيها دورية من الجيش اللبناني وهي تسحب عددا من الركاب الذين كانوا على وشك الغرق.

اللحظات الأولى لقيام الجيش بإنقاذ بعض أفراد القارب الذي غرق قبالة الشاطئ في منطقة الميناء طرابلس#lebanon24pic.twitter.com/uXbr79oXqJ — Lebanon 24 (@Lebanon24) April 28, 2022

اللحظات الأولى لقيام الجيش بإنقاذ بعض أفراد القارب الذي غرق قبالة الشاطئ في منطقة الميناء طرابلس#lebanon24pic.twitter.com/AKCmlo6lOA — Lebanon 24 (@Lebanon24) April 28, 2022

في حين أسفر غرق القارب عن عدد من الضحايا، وبقي عدد آخر مفقودا مع استمرار البحث عنهم منذ عدة أيام.

المصدر: "لبنان 24"