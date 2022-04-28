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مقاطع فيديو متداولة تظهر "اللحظات الأولى" لإنقاذ الجيش اللبناني بعض أفراد "قارب الموت"

أخبار العالم العربي

مقاطع فيديو متداولة تظهر
AP Hassan Ammar
عمليات البحث عن مفقودي "قارب الموت" في البحر المتوسط قبالة مدينة طرابلس اللبنانية
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قيل إنها توثق اللحظات الأولى لقيام الجيش اللبناني بإنقاذ بعض أفراد "قارب الموت" الذي غرق قبالة مدينة طرابلس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطعي فيديو، تظهر فيها دورية من الجيش اللبناني وهي تسحب عددا من الركاب الذين كانوا على وشك الغرق.

في حين أسفر غرق القارب عن عدد من الضحايا، وبقي عدد آخر مفقودا مع استمرار البحث عنهم منذ عدة أيام.

المصدر: "لبنان 24"

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