بغداد تتوصل إلى اتفاق مع طهران لاستئناف ضخ الغاز الإيراني

أعلن وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع إيران يقضي بإعادة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق وتسديد الديون إلى طهران.

وقال كريم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": "تم الاتفاق مع الجانب الإيراني خلال زيارتنا إلى طهران على توريد الغاز للعراق في الصيف وهم ملتزمون بذلك لتجهيز المحطات والوحدات التوليدية الإنتاجية للطاقة الكهربائية".

وأضاف، أن "بغداد مدينة لطهران بمبالغ عن توريد الغاز وتم التوصل إلى اتفاق لتسديدها وهم قدروا الوضع العراقي ونتوقع أن يكون التجهيز جيدا في فصلي الصيف المقبل والشتاء أيضا".

وأكد كريم، أن "هناك شحا في توريد الغاز عالميا، وهو أصبح سلعة مطلوبة جدا وحصول العراق على ما يحتاجه يمثل إنجازا ونتوقع أن يكون تجهيز المواطنين بالكهرباء في الصيف جيدا وندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك لضمان توزيع جيد للجميع".

وأشار وزير الكهرباء العراقي، إلى أن "الكمية الكلية المنتجة من الطاقة في العراق جيدة ولكن الاستهلاك عال جدا، والكمية المطلوبة منذ 2003 وحتى يومنا هذا زادت لأكثر من 600%".

يذكر أن إيران أوقفت إمدادات الغاز إلى العراق، بسبب عدم قدرة بغداد على سداد الديون المتراكمة المستحقة لإيران والتي تزيد عن 1.6 مليار دولار.

المصدر: "سبوتنيك"