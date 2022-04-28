اعتقال 3 فلسطينيين بمطار "بن غوريون" بتهمة تهريب 1000 قطعة ذهبية

قال أمن مطار "بن غوريون" الإسرائيلي الليلة الماضية إنه ضبط مئات القطع النقدية الذهبية في حوزة فلسطينيين قدموا على متن رحلة من دبي.

وذكرت صحيفة "معاريف"، أنه تم اعتقال 3 فلسطينيين من شرقي القدس المحتلة في مطار "بن غوريون"، لدى عودتهم من دبي أثناء محاولتهم تهريب 1000 قطعة نقدية ذهبية وزنها الإجمالي أكثر من 8 كيلوغرامات ويقدر ثمنها بنحو مليوني شيكل.

وأوضحت أن العملات إنجليزية النوع فيما يقدر ثمن القطعة الواحدة منها 2000 شيكل، وهي شائعة بين تجار الأموال.

وأشارت إلى أنه تم فتح تحقيق في جمارك القدس ومركز ضريبة القيمة المضافة وتم عرض المعتقلين أمام قاضي محكمة الصلح في القدس الذي مدد حبسهم لمدة 3 أيام.

المصدر: "معا"