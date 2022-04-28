الجيش الاسرائيلي يصدر أمرا استثنائيا بخصوص تحرك عسكري على "خط التماس"

أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمرا استثنائيا بتجنيد 6 كتائب احتياط عسكرية لنشرها على "خط التماس".

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وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "الكتائب ستسمح بانتشار آمن للقوات في قيادة المركز والحفاظ على الكفاءة التشغيلية وروتين التدريب"، في حين تمت الإشارة إلى أن "استقرار الكتائب التي تم استدعاؤها بإخطار استثنائي ليس فوريا، وإنما من خلال إخطار لا يقل عن ثلاثة أسابيع".

وبحسب ما نقل الإعلام العبري، فإنه "سيتم إضافة جزء من الكتائب التي سيتم تجنيدها على مدار عدة جولات في الأسابيع القادمة، إلى القيادة المركزية، وجزء منها سيستبدل وحدات في الشمال والجنوب"، إذ أن "هدف تجنيد الاحتياط هو مواصلة منع خروج مهاجمين تجاه إسرائيل واجتياز لمقيمين غير شرعيين عبر منطقة التماس".

يذكر أن الجيش الاسرائيلي بدأ صباح أمس الأربعاء بعمليات اقتحام لمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية إثر اقتحام جنودها مخيم جنين.

المصدر: "I24"