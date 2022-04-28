القوات الإسرائيلية تخطف راعي ماشية في جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن القوات الإسرائيلية خطفت راعي الماشية، المواطن "م.ح"، من منطقة النقار في مزارع شبعا المحتلة، ظهر اليوم الخميس.

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ويوم الاثنين الماضي، كشف الجيش اللبناني،عن "تفاصيل الأحداث الأمنية التي شهدها الجنوب اللبناني التي تخللها قصف مدفعي إسرائيلي، لافتا إلى تعرض مناطق طيرحرفا، ووادي حامول، وعلما الشعب، وخراج بلدة زبقين لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي، بحوالى 50 قذيفة، وأنه تم إطلاق حوالى 40 قنبلة مضيئة من قبل العدو فوق بلدات طيرحرفا، والناقورة، وشيحين، وبدياس، سبقه سقوط صاروخ في الأراضي المحتلة مصدره لبنان حسب ادعاءات العدو".

وأكد "العثور على صاروخين نوع غراد عيار 122 ملم موضوعين على مزاحف ألمنيوم معدة للإطلاق، في محيط منطقة القليلة، تم تعطيلهما من قبل الوحدات المختصة"، مشيرا إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"