الأردن.. وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 546 موقوفا بمناسبة العيد

أمر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، بالإفراج عن 546 موقوفا إداريا من غير الموقوفين من طالبي "الخاوات والاتاوات"، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء قرار الوزير الفراية بحسب بيان صحافي للداخلية الأردنية الخميس، بعد أن تم دراسة ملفات المسجونين والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام.

كما أشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وبهدف إلى إتاحة الفرصة للمفرج عنهم لتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أُسرهم وعائلاتهم.

المصدر: "عمون"