المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 31 مايو

قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد، من 30 أبريل الجاري إلى غاية 31 مايو المقبل.

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وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أوضح مصطفى بايتاس، المتحدث باسم مجلس الوزراء المغربي، الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن "المجلس صادق على مشروع مرسوم رقم "2.22.311" بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية".

وأشار إلى أن "المشروع يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم السبت 30 أبريل 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 في الساعة السادسة مساء".

المصدر: "هسبريس"