رسميا.. سفير قطر لدى الاتحاد الأوروبي يتسلم الوثيقة القانونية لمقترح إعفاء القطريين من تأشيرة "شنغن"

تسلم سفير قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) عبد العزيز بن أحمد المالكي، الخميس، الوثيقة القانونية لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن إعفاء مواطني قطر من تأشيرة شنغن.

وجاء ذلك خلال اجتماع السفير المالكي مع مارغاريتيس شيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض المسؤول عن الترويج لطريقة العيش الأوروبية.

وأكد السفير أن هذا الإعلان يأتي تتويجا لجهود جميع الأطراف في الدولة للمضي قدما في ملف إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الشنغن.

وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت الأربعاء عن إدراج اسم دولة قطر ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنغن، وأكدت عرضها لهذا المقترح على البرلمان والمجلس الأوروبي للمصادقة عليه.

سفير قطر لدى الاتحاد الأوروبي يتسلّم الوثيقة القانونية لمقترح إعفاء القطريين من تأشيرة الشنغن#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/KJ2ZI9gONf — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 28, 2022

تسلمت صباح اليوم من سعادة @MargSchinas الوثيقة القانونية الرسمية بشان ادراج دولة قطر للاعفاء من تاشيرة الشنغن. وسوف نعمل على التصديق عليها من قبل المجلس الوزاري الاوروبي والبرلمان الاوروبي. pic.twitter.com/JPGxdLRueL — Abdulaziz Bin Ahmed (@AMB_AlMalki) April 28, 2022

المصدر: RT