السلطات السعودية تحقق مع 189 متهما من 7 وزارات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، عن التحقيق مع 189 متهما من 7 وزارات في قضايا فساد.

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وأعلنت "نزاهة" أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان الجاري (الموافق في شهر أبريل)، لافتة إلى أنها نفذت 3384 جولة رقابية خلال شهر رمضان.

وأوضحت الهيئة أنه جرى التحقيق مع 189 متهما و43 موقوفا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، مشرة إلى أن الموقوفين ينتسبون إلى وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والإسكان.

وذكرت أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التى تورط بها الموقوفون، هي الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1443 هـ pic.twitter.com/cgYDyrakga — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) April 28, 2022

المصدر: RT