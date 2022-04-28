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قطر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية إدراجها بقائمة الدول التي سيتم إعفاء رعاياها من تأشيرة "شنغن"

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قطر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية إدراجها بقائمة الدول التي سيتم إعفاء رعاياها من تأشيرة
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قطر.. أول تعيلق رسمي على مقترح أوروبي بإعفاء رعاياها من تأشيرة الشنغن
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علقت الدوحة على اقتراح المفوضية الأوروبية بإلغاء متطلبات الحصول على تأشيرة دخول مواطني دولتين عربيتين بينهما قطر، إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن قطر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية إدراجها بقائمة الدول التي سيتم إعفاء رعاياها من تأشيرة الشنغن.

وأضافت على صفحتها الرسمية في "تويتر": "سيتم البدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية مع الاتحاد الأوروبي لإعفاء مواطنيها من تأشيرة الشنغن".

وأكدت الخارجية القطرية أن حصول مواطني قطر على تسهيلات في الخارج يأتي على قائمة أولويات الوزارة التي تعمل على تيسير سفرهم إلى جميع أنحاء العالم.

وأفادت بأن الإعلان الأوروبي يدل على تطور العلاقات الثنائية بين الدوحة والدول الأوروبية في مجالات مختلفة.

وأوضحت الدبلوماسية القطرية أن الأمر سيتطلب وقتا لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول القطريين إلى الدول الأوروبية وفقا لما تم الإعلان عنه.

وتشمل الإجراءات التي تم الإعلان عنها السفر إلى الدول الأوروبية للسياحة أو العمل مدة لا تزيد عن 90 يوما.

وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي إن مقترح المفوضية يمثل خطوة أولى لتسهيل سفر الأشخاص من منطقة الخليج إلى الاتحاد الأوروبي.

وصرحت مفوضة شؤون الداخلية والهجرة يلفا جوهانسون، بأن "الاتحاد الأوروبي سيواصل التفاوض مع باقي دول الخليج التي ترغب بالسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن مقترح إلغاء تأشيرات دخول مواطني قطر للدول الأوروبية الذي تم الإعلان عنه يستدعي موافقة البرلمان والمجلس الأوروبي أولا.

المصدر: RT

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