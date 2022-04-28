مقاطع فيديو لأول عملية " استمطار السحب" في السعودية تثير تفاعلا (فيديوهات)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقاطع فيديو وصور، توثق أول عمليات استمطار السحب في المملكة، فوق الرياض والقصيم وحائل.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية هذه المقاطع، معربين عن فرحهم بهذا الإنجاز، حيث قال أحدهم معلقا: "مشروع الاستمطار حلم سنوات طويلة واليوم ما شاء الله يتحقق، اللهم احفظ البلد ووفقها وارزقها بالرفاه والتوفيق في كل مساعيها".

#صباح_الخير



مشروع الاستمطار حلم سنوات طويلة واليوم ماشاء الله يتحقق، اللهم احفظ البلد ووفقها وارزقها بالرفاه والتوفيق في كل مساعيها #البيعه_الخامسه_لولى_العهد



pic.twitter.com/TkNybYXyS9 — محمد السويّد (@Mo_Alsuwayed) April 28, 2022

هذا وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تطبيق برنامج "الاستمطار الصناعي" في المملكة الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا،ويستهدف زيادة معدل الهطول المطري بالمملكة عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويا، لكون المملكة تعدّ من أكثر بلدان العالم جفافا، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.

ماشاء الله تبارك الله

إنا اسكن في الأحياء المجاورة

للرياض والامطار ماشاء الله

اللهم اجعلها سقى خير ورحمة

وبركة تعم البلاد والعباد

وتنفع به الارض والدواب.... #امينhttps://t.co/7KadEpHoRZ — عبد العزيز بن محمد (@azozskib_505) April 28, 2022

حالة غير مسبوقة تعيشها بعض مناطق السعودية بعد "عملية الاستمطار الأولى"#تعليقي

•غيض من فيض من انجازات ولي العهد محمد بن سلمان ورؤية ٢٠٣٠ ولايزال هناك الكثير من العطاءات 🇸🇦🇸🇦 https://t.co/vGnImssAU3 — سامي العثمان (@samialothman_) April 27, 2022

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد والمشرف على برنامج استمطار السحب، أيمن غلام، إلى أنه جرى تدشين غرفة العمليات المعنية للبرنامج بمقر المركز الوطني للأرصاد بالرياض، المعنية بمراقبة السحب المتوقع استمطارها، وبدأ تنفيذ أولى الرحلات الجوية على منطقة الرياض، وحققت أهدافها المرجوة من حيث نجاح عملية الاستمطار والعامل الزمني لها، والنتائج المرجوة".

وأوضح غلام أن "الخبراء يعملون حاليا على دراسة الإطار البحثي والعلمي، للاستفادة من مخرجاتها في عمليات الاستمطار المجدولة، وسيقوم المركز بإصدار التقارير الدورية لسير البرنامج".

المصدر: RT + "واس"