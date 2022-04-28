الإمارات ترسل طائرة تحمل 30 طنا من المساعدات للاجئين الأوكرانيين في مولدوفا (فيديو)

أرسلت الإمارات يوم الخميس طائرة تحمل على متنها 30 طنا من الإمدادات الغذائية إلى جمهورية مولدوفا لدعم اللاجئين الأوكرانيين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن عملية الإرسال تمت ضمن الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي الذي تم تدشينه في شهر مارس 2022 للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها النازحون واللاجئون الأوكرانيون وخاصة من النساء والأطفال.

وقال سالم أحمد سالم الكعبي سفير الإمارات لدى أوكرانيا: "تدعم دولة الإمارات منذ بدء الأزمة الأوكرانية الجهود الدولية للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة للسكان واضطرارهم للجوء للدول المجاورة، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية، ولا سيما الغذاء والدواء".

وأشار إلى أن الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي للشعب الأوكراني انطلاقا من النهج والتضامن الإنساني، والتزاما بالقيم والمبادئ الراسخة لدى القيادة في الدولة في دعم الجهود الإغاثية الدولية ومساعدة كافة الشعوب في تخطي أزماتها الإنسانية.

المصدر: "وام"