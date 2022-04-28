مسؤول سوداني يقول إن بلاده غنية بالغاز الطبيعي وتطمح إلى دخول السوق العالمية

أكد مسؤول سوداني في مجال الطاقة بأن بلاده غنية بالغاز الطبيعي وتستطيع تصديره عالميا، إذا وجدت مستثمرين يملكون التكنولوجيا الحديثة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن المسؤول عن ملف الغاز بالإدارة العامة للاستكشاف والإنتاج النفطي بوزارة الطاقة والنفط السودانية، الصادق الأصم، قوله إن " السودان غني بمورد الغاز الطبيعي، ويعد مورد الغاز في السودان من أكثر الأنواع استخداما، وتكلفة معالجته بسيطة".

وأفاد الأصم بأن وزارة الطاقة في بلاده "نجحت في استكشاف مواقع مختلفة في السودان، غنية بموارد الغاز"، مشيرا، إلى أن هذه الثروة "تتركز في مناطق كل من البحر الأحمر، ووسط السودان (حوض النيل الأزرق)، وجنوب غرب السودان، في حوض المجلد".

ولفت المسؤول السوداني في مجال الطاقة إلى أن" الدراسات الأولية، تؤكد أن حجم الغاز الطبيعي الموجود في باطن الأرض السودانية يصل بالبلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي حالياً وتصدير الكميات الإضافية للسوق العالمية لاحقاً"، مشيرا إلى أنه "من أهم الخطوات المطلوبة لإزالة كل العقبات، تتمثل في توفير التكنولوجيا التي تساعد على زيادة الاستكشاف وتطوير المستكشف و استغلاله وتوفير الدعم المالي المطلوب لتنفيذ المشاريع والعمل المطلوب بالطريقة المثلى"، في حين أنه لم يكشف عن حجم احتياطي الغاز المكتشف حسب الدراسات التي أجريت.

وأوضح الأصم في هذا السياق أن" الغاز الطبيعي الموجود هو غاز (سويت) وهو من الأنواع المرغوبة عالميا"، مؤكداً أن" السودان يسعى للتعاون مع كل الجهات المقتدرة للاستثمار في مجال النفط والغاز الطبيعي، وفقا للنماذج المعمول بها عالميا".

وتابع المسؤول السوداني تصريحه قائلا إن " الغاز الطبيعي، يعتبر مصدر هام للطاقة إلا أنه يمثل ثروة عظيمة في الإسهام في القيمة المضافة للتنمية ويعد مصدراً صديقاً للبيئة، بجانب دوره المقدر في خفض الانبعاث الحراري".

يشار إلى ان وزير الطاقة والنفط السوداني، محمد عبد الله محمود، كان قد أجرى لقاء مع السفير الجزائري بالخرطوم، اسعد مراد، حول تعاون البلدين في مجال إنتاج الغاز السوداني، وطلب الوزير السوداني التعاون الاستثماري والخبرات الجزائرية لاستخراج الغاز الذي تزخر به بعض المناطق في السودان.

المصدر: سبوتنيك