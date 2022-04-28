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مصر.. ضبط كمية كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي في مطعم مشهور

أخبار العالم العربي

مصر.. ضبط كمية كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي في مطعم مشهور
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قامت محافظة الجيزة في مصر بحملة تفتيش على المطاعم والأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة الاغذية المقدمة للمواطنين، قبل عيد الفطر.

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وأسفرت الحملة عن ضبط 400 كغم لحوم وشاورما غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم مأكولات شهير بشارع الهرم، وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

شارك في الحملة حي الطالبية وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية وقاموا بحملات مكبرة على المطاعم والمحلات والاسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات بمطاعم شارع الهرم.  

المصدر: الدستور

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