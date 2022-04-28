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أردوغان يتوجه اليوم إلى السعودية في "خطوة ملموسة لتحسين العلاقات"

أخبار العالم العربي

أردوغان يتوجه اليوم إلى السعودية في
Globallookpress
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ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور السعودية، اليوم الخميس، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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وأوضحت الوكالة أن المباحثات بين زعيمي تركيا والسعودية ستتناول النظر في مستوى العلاقات بين البلدين وإمكانية تطوير التعاون بينهما.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان سيُجري مباحثات في إطار زيارته إلى السعودية التي تستغرق يومين.

وأضاف البيان أن الجانبين سيستعرضان خلال المباحثات جميع جوانب العلاقات الثنائية وسيبحثان فرص تطوير التعاون، علاوة على تبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد صرّح في فبراير الماضي بأن أنقرة تواصل "الحوار الإيجابي" مع السعودية، مشيرا إلى أن خطوات ملموسة ستتخذ في الأيام المقبلة لتحسين العلاقات.

وكان أردوغان قد قال قبل ذلك للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة عودته من الإمارات: "نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية، نريد أن نواصل من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة، وتطوير العملية في اتجاه إيجابي".

المصدر:الاناضول + تي أر تي

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