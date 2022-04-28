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أنقرة تعلن تفكيك خلية إرهابية في إسطنبول

أخبار العالم العربي

أنقرة تعلن تفكيك خلية إرهابية في إسطنبول
AFP
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أعلنت تركيا، اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية في مدينة اسطنبول وضبط مواد جاهزة للتفجير.

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وكشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن تفكيك فرق الأمن خلية إرهابية في مدينة إسطنبول وضبط مواد جاهزة للتفجير فيها.

وأضاف: "إن فرق مكافحة الإرهاب نفذت عملية دهم على خلية إرهابية تابعة لمنظمة "د ك ب /ب و غ"(DKP/BÖG) في منطقة "سنجاق تبة" بإسطنبول"، موضحا أن العملية أسفرت عن القبض على 3 إرهابيين وضبط 5 كيلوغرامات من المواد الجاهزة للتفجير وعبوات ناسفة وذخائر".

المصدر: RT

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