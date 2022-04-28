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الكويت.. النيابة العامة تصدر قرارا بضبط وإحضار أحد شيوخ آل صباح

أخبار العالم العربي

الكويت.. النيابة العامة تصدر قرارا بضبط وإحضار أحد شيوخ آل صباح
الشيخ فهد سالم العلي
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أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارا بضبط وإحضار الشيخ فهد سالم العلي الصباح، على خلفية شكوى مقدمة ضده من أمن الدولة.

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صحيفة: منع سفر المتهم الرئيس في الكويت بقضية
صحيفة: منع سفر المتهم الرئيس في الكويت بقضية "الصندوق السيادي الماليزي"

وتم الكشف مؤخرا في الكويت عن عدد من قضايا الفساد وتبييض الأموال مرتبطة بتسريب "تسجيلات أمن الدولة"، التي أثارت ضجة كبيرة بسبب تورط بعض الشخصيات البارزة في البلاد، وخاصة أعضاء في الأسرة الحاكمة في الكويت.

وبدأت قضية "تسجيلات أمن الدولة" بنشر أحد الحسابات المجهولة مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطئ مع متهمي قضية "الصندوق السيادي الماليزي".

المصدر: صحيفة الراي

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