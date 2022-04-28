القاهرة تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ على حرص القاهرة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن وتوثيق العلاقات بين شعبي البلدين.

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وكتب على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بمناسبة مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة، تؤكد مصر حرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز العلاقات بين شعبيها".

وجاء ذلك تعليقا على احتفال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمرور 100 عام على إقامة العلاقات المصرية الأمريكية.

وكان بلينكن قد نشر تغريدة على "تويتر" قال فيها: "يصادف اليوم 100 عام من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر".

وأضاف "بمناسبة الذكرى المئوية لشراكتنا الاستراتيجية، أهدت وزير الخارجية سامح شكري برقيات 1922 تهنئة مصر باستقلالها".

ومنح وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية سامح شكري برقيات تعود إلى عام 1922 تهنئة لمصر على استقلالها.

On the occasion of the 100th anniversary of diplomatic relations between Egypt and the United States, Egypt affirms its keenness toward bolstering the strategic relations between both countries and strengthening the ties between its peoples. 🇪🇬🤝🇺🇸 https://t.co/SA0TsD0oEa — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 27, 2022

المصدر: "صدى البلد"