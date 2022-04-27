نائب نصر الله: التطبيع "خيانة عظمى.. ورفض المقاومة إذعان لإسرائيل"

وصف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم "التطبيع الذي لاح في الأفق" بأنه "خيانة عظمى لا يمكن تجميلها" وأن "رفض المقاومة أو مواجهتها ذل وإذعان لمطالب إسرائيل.

وخلال لقاء سياسي لمناسبة يوم القدس العالمي، قال قاسم: "إننا جميعا معنيون بأن نكون في حالة جهوزية كاملة للدفاع عن فلسطين، مهما كانت التطورات العالمية"، وأضاف: "أن نكون مع فلسطين يعني أن نكون مع بلداننا وعندما تكون البوصلة فلسطين يعني ذلك أنّنا نحصل على المصداقية".

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وقال قاسم إن إيران "أثبتت بدعمها كيف أنها استطاعت أن تحرك المواجهة وتقلب المعادلة وترفع أسهم تحرير فلسطين" وأضاف "أن قوة المقاومة هي الطريق الحصري للتحرير الكامل وكل الإمكانات يجب أن تكون في خدمة قوة المقاومة".

ورأى قاسم أن "القضية الفلسطينية تتطلب أن تكون الساحات مترابطة من أجل تحرير فلسطين". قائلا إنه لا يوجد في عقول الفلسطينيين، وقلوبهم إلا تحرير القدس و"هذا الشعب لا يمكن أن يهزم".

ونقل موقع "العهد" الإخباري عن قاسم أن "فلسطين ليست قطعة أرض بل هي قضية وهي قضية إنسانية عالمية"، وأن "كل شعوب العالم وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني يؤمنون بأن التحرير حاصل وإطلاق شرارة يوم القدس العالمي هي بذرة الأمل".

المصدر: موقع "العهد" الإخباري