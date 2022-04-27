مسؤول صحي مصري: لم نسجل أي إصابة بالتهاب كبد الأطفال الغامض في البلاد

قال مؤسس وحدة أورام الكبد في المعهد القومي المصري للكبد محمد عز العرب، إنه لم تظهر أي إصابة في مصر حتى الآن بالالتهاب الكبدي مجهول المصدر.

وحول حقيقة ظهور المرض في مصر، أكد العرب أن أي حالة إصابة لم تظهر حتى الآن في البلاد، وشدد على ضرورة النظافة الشخصية وعزل الأطفال في حال إصابتهم بنزلات برد وأمراض جهاز هضمي وصفراء.

وتعليقا على إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدي، أوضح العرب أن بعض الأطفال شعر بأعراض الصفراء والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ارتفاع إنزيمات الكبد بشكل كبير.

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وأشار إلى أن الالتهاب الكبدي مجهول المصدر، انتشر بين الأطفال بسرعة وبشكل مفاجئ إلا أنه "ما زال بسيطا ولم يشكل تهديدا أو وباء حتى الآن".

وقال أن ذلك الالتهاب يصيب الأطفال من عمر شهر إلى 16 عاما، ونوّه إلى أن سبب الإصابة لم يعرف حتى الآن.

وحذر خبراء للصحة من أن العشرات من حالات التهاب الكبد الغامضة التي تم رصدها لدى الأطفال يمكن أن تكون مجرد "غيض من فيض"، وسط مخاوف متزايدة بشأن تفشي المرض العالمي الغامض.

المصدر: "صدى البلد"