"الجيش الصحراوي" يشن هجمات "مركزة" استهدفت القوات المغربية

نفذت وحدات "جيش التحرير الشعبي الصحراوي" هجمات مركزة استهدفت القوات المغربية في مناطق متفرقة من الجدار العازل.

وجاء في بلاغ العسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية أن وحدات من الجيش استهدفت الجيش المغربي يوم الأربعاء في عدة مواقع

وقالت إن الجيش قصف مواقع مغربية بمنطقة اكرارة الشديدة قطاع الفرسية، ومنطقة أسطيلة ولد بواكرين قطاع أوسرد، ومنطقة كلب النص قطاع أوسرد.

وذكرت أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي كانت قد ركزت هجماتها في وقت سابق الثلاثاء مستهدفة القوات المغربية بقطاع المحبس وبمناطق أكرارة العطاسة وأودي الظمران.

وأشارت إلى أن الهجمات كبدت القولا المغربية خسائر في الأرواح والمعدات على طول جدار العزل.

المصدر: واص