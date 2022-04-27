 
مباشر

منها منع الشرطة الإسرائيلية من دخوله.. الأردن يقدم مطالب تتعلق بالأقصى

أخبار العالم العربي

منها منع الشرطة الإسرائيلية من دخوله.. الأردن يقدم مطالب تتعلق بالأقصى
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swnr

سلم الأردن وثيقة للولايات المتحدة يعرض فيها مدير الوقف في المملكة مطالب تتعلق بالمسجد الأقصى.

وحسب ترجمة وكالة "عمون" فإن أهم المطالب في التقرير تتمثل "بنقل مسؤوليات الحرم القدسي الشريف إلى الوقف الأردني بما فيه الجانب الأمني، حيث لن يسمح للشرطة الاسرائيلية بالوجود في الحرم الشريف حتى في حالات اندلاع أعمال عنف".

وتمثلت المطالب الأخرى بنقل السلطة للوقف الأردني بما يتعلق بتصاريح الزيارة من قبل غير المسلمين مع تقديم طلب خطي مسبق.

كما طالب الأردن بإعطاء الوقف السلطة للمحافظة على اللباس الذي يجب أن يرتديه غير المسلمين، وحظر الصلاة لغير المسلمين، في الموقع وتقليص المجموعات غير المسلمة بحيث لا تتعدى الـ 5 أشخاص.

 

المصدر: وكالة "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا