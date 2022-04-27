منها منع الشرطة الإسرائيلية من دخوله.. الأردن يقدم مطالب تتعلق بالأقصى

سلم الأردن وثيقة للولايات المتحدة يعرض فيها مدير الوقف في المملكة مطالب تتعلق بالمسجد الأقصى.

وحسب ترجمة وكالة "عمون" فإن أهم المطالب في التقرير تتمثل "بنقل مسؤوليات الحرم القدسي الشريف إلى الوقف الأردني بما فيه الجانب الأمني، حيث لن يسمح للشرطة الاسرائيلية بالوجود في الحرم الشريف حتى في حالات اندلاع أعمال عنف".

وتمثلت المطالب الأخرى بنقل السلطة للوقف الأردني بما يتعلق بتصاريح الزيارة من قبل غير المسلمين مع تقديم طلب خطي مسبق.

كما طالب الأردن بإعطاء الوقف السلطة للمحافظة على اللباس الذي يجب أن يرتديه غير المسلمين، وحظر الصلاة لغير المسلمين، في الموقع وتقليص المجموعات غير المسلمة بحيث لا تتعدى الـ 5 أشخاص.

المصدر: وكالة "عمون"