السعودية.. وكالة شؤون المسجد النبوي تعلّق زيارة الروضة الشريفة من 28 أبريل حتى 3 مايو

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي في السعودية عن تعليق زيارة الروضة الشريفة خلال الفترة من 28 أبريل الحالي حتى 3 مايو المقبل.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على "تويتر" إنه حفاظا على سلامة الزوار والمصلين، وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من الزيارة بكل يسر وسهولة، قررت تعليق زيارة الروضة الشريفة من 27 رمضان حتى 2 شوال 1443 حسب التقويم الهجري.

للكثافة البشرية المتوقعة ولسلامة المصلين وكالة شؤون المسجد النبوي توضح آلية الدخول للروضة الشريفة. #المسجد_النبوي#وكالة_شؤون_المسجد_النبويpic.twitter.com/9YaXoGWVkE — وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) April 27, 2022

المصدر: RT