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السعودية.. وكالة شؤون المسجد النبوي تعلّق زيارة الروضة الشريفة من 28 أبريل حتى 3 مايو

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السعودية.. وكالة شؤون المسجد النبوي تعلّق زيارة الروضة الشريفة من 28 أبريل حتى 3 مايو
Globallookpress
المسجد النبوي الشريف
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أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي في السعودية عن تعليق زيارة الروضة الشريفة خلال الفترة من 28 أبريل الحالي حتى 3 مايو المقبل.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على "تويتر" إنه حفاظا على سلامة الزوار والمصلين، وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من الزيارة بكل يسر وسهولة، قررت تعليق زيارة الروضة الشريفة من 27 رمضان حتى 2 شوال 1443 حسب التقويم الهجري.

المصدر: RT

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