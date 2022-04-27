"كانوا يريدون مني أن أقوم بما يطلبونه مني".. وزير الخارجية اللبناني يعلق على جلسة طرح الثقة به

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إنه حاضر للجلسة النيابية لطرح الثقة به، وأنه جاهز للرد على جميع الأسئلة بكل شفافية.

وشدد بو حبيب على أن الهدف إجراء انتخابات المغتربين، معتبرا أن "السفراء غير معصومين عن الخطأ".

ولفت إلى أن "مصاريف الانتخابات النيابية أكثر مما كنا نتوقعه وسنقوم بتسوية في مجلس الوزراء"، مضيفا: "تحدث معي (رئيس حزب القوات) سمير جعجع وعقيلته والنائب جورج عدوان ولكن لا أستطيع أن أخذ تعليمات من حزب لتطبيقها إلا من مجلس الوزراء أو محكمة".

وقال: "كانوا يريدون مني أن أقوم بما يطلبونه مني"، مشيرا إلى أن "القوات اللبنانية قامت قيامتها بسبب zip code المرتبط بانتخابات المغتربين".

وكان نواب حزب "القوات" بيار بو عاصي، جورج عقيص، إدي ابي اللمع وعماد واكيم من الأمانة العامة لمجلس النواب، بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملا بالمادة 37 من الدستور، بسبب "الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة".

المصدر: "الجديد"