وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي: نتطلع لأن نصبح دولة رائدة في هذا المجال

قال وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي عمر بن سلطان، إن استخدام هذه التقنيات لا يقتصر على فوائدها الاقتصادية، وأن بلاده تتطلع لتكون دولة رائدة في هذا المجال.

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" الفرنسية، قال بن سلطان إن استخدام تلك التقنيات سيكون "ضمن إطار محدد وفي نطاق المسؤولية".

وأضاف أن الإمارات "تحتاج استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لتحسين جودة الحياة".

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واستحدثت الإمارات منصب وزير الذكاء الاصطناعي عام 2017 لقيادة استراتيجية الدولة في هذا المجال، التي تم إطلاقها في نفس العام.

ويُعد عمر بن سلطان، أول وزير في هذا التخصص في العالم وهو مختص بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

وتسعى الإمارات لتحقيق عوائد اقتصادية من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشير تقديرات إلى أنها يمكن أن تصل إلى 91 مليار دولار بحلول عام 2031.

المصدر: "سبوتنيك"