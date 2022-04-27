نجل محاسب مسلسل "بطلوع الروح" يكشف تفاصيل الإفراج عنه بعد 8 أيام من اختطافه (فيديو)

قال ماريو روللي نجل المواطن المصري صادق روللي الذي اختطف بلبنان مع فريق عمل مسلسل "بطلوع الروح" إنه تم الإفراج عن والده من قبل الجماعة المسلحة الخاطفة.

وأكد في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري أن والده موجود حاليا بأحد الفنادق اللبنانية.

وأضاف: "الشركة أبلغتني فجر اليوم، بالإفراج عن أبي المخطوف من قبل جماعة إرهابية، مؤكدين عودته إلى مصر في القريب العاجل".

وتابع: "ابن صاحب الشركة كلمني الساعة 2 بليل، وقالي إن الجيش اللبناني أنقذ بابا من الجماعة الإرهابية، وقدامه 6 ساعات ويكون في بيروت، وهيفضل هناك في فندق، لحد ما يرجع مصر".

وتابع: "كلمته وسمعت صوته وصحته كويسة، لكن لسه مش عارفين تفاصيل الخطف من الجماعة الإرهابية"، مؤكدا أنه مع الجيش اللبناني حاليا.

وصرح بأن السفير المصري بلبنان تواصل معه وأبلغه بمكان وجود أبيه، مشددا على عودته إلى مصر في أسرع وقت ممكن.

وكشف أن والده يعمل محاسبا في شركة لإنتاج المسلسل ويعمل في الميديا منذ 10 سنوات، وسافر 3 مرات إلى لبنان.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الصباح للإنتاج الإعلامي الإفراج عن المصري المختطف في لبنان.

وقالت في بيان لها: "شركة الصباح بكل أفرادها وطاقمها في لبنان ومصر وكل الوطن العربي تتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية، على الجهود القصوى التي بذلتها".

وأضافت: "كل الحب والتقدير لعائلة السيد صادق روللي على صبرهم وثقتهم، ولكل الأصدقاء الذين تواصلوا معنا من كل أنحاء العالم العربي للاطمئنان".

وتابعت: "بشكل خاص تحية لسعادة السفير المصري الدكتور ياسر علوي، الذي تابع عن قرب كل التفاصيل لحين الإفراج".

الإفراج عن المحاسب المصري في شركة الصّباح صادق روللي الذي اختُطف في بعلبك منذ أيام والشركة أكدت أنه بصحة جيدة

جرصتونا الله لا يوفقكن pic.twitter.com/xXQ4kCi4dG — مجهولة (@majhouleh11) April 27, 2022

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري