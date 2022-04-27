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محمود عباس يتوجه إلى عمان للقاء الملك عبد الله الثاني

أخبار العالم العربي

محمود عباس يتوجه إلى عمان للقاء الملك عبد الله الثاني
AP
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توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني، وبحث آخر المستجدات وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين.

وأفادت وكالة "شهاب" نقلا عن مصادر محلية بأن طائرتين أردنيتين نقلتا الرئيس الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات ماجد فرج، لحضور مأدبة إفطار مع الملك عبدالله، سيعقبها محادثات عن الوضع الفلسطيني.

المصدر: وكالة "شهاب"

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