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موقع مغربي: "طلبة السواطير" أحدهم ينتمي لـ"جبهة البوليساريو" (صور)

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Gettyimages.ru
موقع مغربي: "طلبة السواطير" أحدهما ينتمي لـ"جبهة البوليساريو"
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كشف مصدر مطلع أن عدد الموقوفين في قضية حيازة العشرات من السواطير قرب الحي الجامعي بأغادير إلى 5 ، بعدما تمكنت المصالح الأمنية من توقيف شخصين آخرين على خلفية هذه القضية.

وأوضح المصدر أن أحد الطلبة الموقوفين ينتمي إلى "جبهة البوليساريو"، حيث تظهر بعد الصور التي تنقالتها مواقع التواصل الاجتماعي رفعه لما يسمى علم الجبهة في عدة مناسبات.

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وأفادت مصادر متطابقة بأن البحث الذي باشرته مصالح الأمن بمدينة أغادير، قاد إلى توقيف أحد الوسطاء بالإضافة إلى شخص يمتهن الحدادة بمنطقة قروية بضواحي أولاد تايمة.

وأضافت أن الطالبين الموقوفين أوهما الصانع بأنهما ينحدران من المناطق الجنوبية وأنهما يرغبان في إرسال تلك السواطير لمسقط رأسهما بغية إستعمالها في أغراض زراعية كالنخيل.

وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أغادير بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت يوم الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم سائق سيارة أجرة وطالبين بجامعة ابن زهر، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة العشرات من الأسلحة البيضاء المصنوعة بشكل تقليدي بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي

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