موقع مغربي: "طلبة السواطير" أحدهم ينتمي لـ"جبهة البوليساريو" (صور)

كشف مصدر مطلع أن عدد الموقوفين في قضية حيازة العشرات من السواطير قرب الحي الجامعي بأغادير إلى 5 ، بعدما تمكنت المصالح الأمنية من توقيف شخصين آخرين على خلفية هذه القضية.

وأوضح المصدر أن أحد الطلبة الموقوفين ينتمي إلى "جبهة البوليساريو"، حيث تظهر بعد الصور التي تنقالتها مواقع التواصل الاجتماعي رفعه لما يسمى علم الجبهة في عدة مناسبات.

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وأفادت مصادر متطابقة بأن البحث الذي باشرته مصالح الأمن بمدينة أغادير، قاد إلى توقيف أحد الوسطاء بالإضافة إلى شخص يمتهن الحدادة بمنطقة قروية بضواحي أولاد تايمة.

وأضافت أن الطالبين الموقوفين أوهما الصانع بأنهما ينحدران من المناطق الجنوبية وأنهما يرغبان في إرسال تلك السواطير لمسقط رأسهما بغية إستعمالها في أغراض زراعية كالنخيل.

وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أغادير بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت يوم الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم سائق سيارة أجرة وطالبين بجامعة ابن زهر، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة العشرات من الأسلحة البيضاء المصنوعة بشكل تقليدي بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.

تحية للامن الوطني 🇲🇦



23 ساطور في جامعة ابن زهر في أكادير



شرطة اكادير ، اعتقلت طالبا مؤيدا للبوليساريو مع شخص آخر بالقرب من الحرم الجامعي مشتبه فيهم بادخال 23 ساطور الى الجامعة..#البوليساريو_تنظيم_ارهابيpic.twitter.com/IKIwsvnZCf — 𝗕 𝗔 𝗗 𝗥 ⛤ (@Badro_Ma) April 25, 2022

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي