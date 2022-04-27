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حريق بفندق في منطقة برج خليفة (صور)

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حريق بفندق في منطقة برج خليفة (صور)
Gettyimages.ru
الإمارات.. الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق بفندق في منطقة برج خليفة
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سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب ظهر يوم الأربعاء بأحد الفنادق في منطقة داون تاون، بحسب المتحدث عن الإدارة الذي أكد عدم حدوث أي إصابات أو وفيات.

وقال المتحدث الإعلامي إن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي تلقت بلاغا على الساعة الثالثة و19 دقيقة يفيد بوقوع حريق في أحد الفنادق بمنطقة الـ"داون تاون".

وأضاف "على الفور تحرك مركز إطفاء زعبيل كمستجيب أول وجهة اختصاص، كما انتقلت مراكز الراشدية والبرشاء والاتحاد للدعم والإسناد، ووصلت الفرق في الساعة 15:23 محققة زمن استجابة مقداره 4 دقائق".

وتبين أن الحادث عبارة عن حريق في بعض المكيفات على سطح المبنى. 

وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء، ومن ثم جهود مكافحة الحريق، وفق إشارة القائد الميداني الذي أكد أن الحادث تمت السيطرة عليه بعد 22 دقيقة فقط من البلاغ. 

وأكد القائد الميداني مباشرة عمليات التبريد خلال 28 دقيقة من الوصول لموقع الحادث ومن دون وقوع أي إصابات أو وفيات، قبل تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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