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وكلاء بحريون يشكون حصول نقص في بضائعهم المصدرة من لبنان

أخبار العالم العربي

وكلاء بحريون يشكون حصول نقص في بضائعهم المصدرة من لبنان
Globallookpress
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كشف رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن أن النقابة تلقت شكاوى من بعض الوكلاء البحريين حول حصول نقص في بضائعهم المصدرة من لبنان.

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وفي بيان له، أوضح اليمن، أن "بعض الزملاء فوجئوا بوصول حاويات مصدرة من مرفأ بيروت إلى مرافئ خارجية لديها نقص في كميات البضاعة المشحونة وخاصة بضاعة خردة النحاس والقصدير".

وأكد ضرورة زيادة أجهزة الماسح الضوئي العاملة في المرفأ (Scanners)، مشددا على ضرورة تعزيز جهود ودور الجمارك الرقابي.

وتمنى على مشغل محطة الحاويات الجديد CMA Beirut Terminal تسريع إنجاز خطة المراقبة والسلامة لمرفأ بيروت والتنسيق مع كافة السلطات المعنية لتعزيز سبل المكافحة المسبقة.

المصدر: LBCI

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