الحشد الشعبي يقبض على المسؤول السابق لمعسكرات "داعش" في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، القبض على المسؤول السابق لمعسكرات "داعش" في محافظة نينوى شمالي البلاد.

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وذكرت في بيان صحفي: "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من اللواء 30 في الحشد الشعبي من القبض على إرهابي خطير في سهل نينوى عقب متابعة دقيقة من قبل استخبارات اللواء ذاته".

وأضافت، أن "المتهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وهو المسؤول السابق لمعسكرات داعش في نينوى".

وتابعت الخلية: "بعد التأكد من هويته أحيل إلى الجهات القضائية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

المصدر: RT