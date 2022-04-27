"الاختيار3".. تسريب جديد لخيرت الشاطر والسيسي عن الإعلام المصري

كشفت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "الاختيار3"، تسريبا جديدا لخيرت الشاطر يتحدث فيه عن الإعلام ورد حازم من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع.

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وقال خيرت الشاطر في التسريب "أنا النهاردة القنوات الفضائية الرئيسية مملوكة لرجال أعمال، وحضرتك تعرف أكتر مني إن دول استفادوا من النظام السابق أكتر من أي حد، أنا في قناعتي الشخصية أنهم ليسوا أصحاب مصلحة في استقرار الأوضاع في البلاد، وأنهم من مصلحتهم إن الأمور تمشي في اتجاه الفوضى وعدم الاستقرار، لأن هم ممكن ملفاتهم تتفتح، فللأسف مع الانفتاح اللي حصل في الفترة الأخيرة في الإعلام، الاعلام ده شغال، كان زمان بيبقى موجه من بعض أجهزة الدولة زي جهاز أمن الدولة أو غيرها، أو من بعض أجهزة النظام دلوقتي موجه من لمصلحة أصحابه بشكل مباشر في جزء كبير منه، ويمكن يكون البعض كمان مخترق عالميا بشكل أو بآخر زي ما حضرتك عارف بالتالي هم مولعين البلد دلوقتي إعلاميا".

ليرد عليه وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي قائلا: "بيقولك لا الإعلام الإسلامي مش كده، الإعلام الإسلامي مش كده ولا أنا مش واخد بالي؟! الإعلام الإسلامي مش كده يا باشمهندس من الكدب والتلفيق والفتنة، وهنظبطه دلوقتي، هو ده ، ده اللي الناس كانت مستنياه تشوفه من القوة القادرة والفاعلة اللي جت واللي هي محسوبة على التيار، أول مرة تشوفهم بقي، فاللي هيقولوه هنقبله عشان كده انا قولتله إيه؟ لوسمحت متتعاملش بأدبيات وثقافة الماضي يا دكتور كتاتني، وشوفوا الناس عايزة منكم ايه حقيقة عشان يدركوا وزنكم الحقيقي".

المصدر: الأهرام