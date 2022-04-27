 
مباشر

تونس.. توقيف موظف بتهمة نشر تدوينات مهينة بحق رئيس الجمهورية

أخبار العالم العربي

تونس.. توقيف موظف بتهمة نشر تدوينات مهينة بحق رئيس الجمهورية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/swgr

أذن الأمن التونسي، "بالاحتفاظ بموظف في إحدى الإدارات العمومية بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد".

إقرأ المزيد
تونس.. ثلاثة نواب يمثلون أمام الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب
تونس.. ثلاثة نواب يمثلون أمام الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب

وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي، إن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة أذنت بالاحتفاظ بموظف في إحدى الإدارات العمومية من أجل إرتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية مناط أحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية".

وأوضح أن ذلك يأتي على خلفية نشر الموظف لعدد من التدوينات عبر شبكات التواصل الإجتماعي تتضمن "إساءة وتشويها وهضما لجانب رئيس الجمهورية".

المصدر: "موزاييك أف أم"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا