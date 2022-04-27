تونس.. توقيف موظف بتهمة نشر تدوينات مهينة بحق رئيس الجمهورية

أذن الأمن التونسي، "بالاحتفاظ بموظف في إحدى الإدارات العمومية بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد".

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وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي، إن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة أذنت بالاحتفاظ بموظف في إحدى الإدارات العمومية من أجل إرتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية مناط أحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية".

وأوضح أن ذلك يأتي على خلفية نشر الموظف لعدد من التدوينات عبر شبكات التواصل الإجتماعي تتضمن "إساءة وتشويها وهضما لجانب رئيس الجمهورية".

المصدر: "موزاييك أف أم"