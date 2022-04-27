الإفراج عن المحاسب المصري صادق روللي بعد اختطافه أثناء تصوير مسلسل "بطلوع الروح" في لبنان

تمكن الأمن اللبناني بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش، من الإفراج عن صادق روللي، المحاسب في شركة "الصباح"، بعد نحو أسبوعين من اختطافه.

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وأعربت شركة "الصباح" بكل أفرادها وطاقمها في لبنان ومصر وكل الوطن العربي عن شكرها للأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية على الجهود القصوى التي بذلتها.

ومنذ نحو أسبوعين، أقدم مسلحون في مدينة بعلبك اللبنانية على اعتراض سيارة كان يستقلها فريق مسلسل "بطلوع الروح"، وخطفوا المحاسب.

وفي التفاصيل، أشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" في مدينة بعلبك اللبنانية إلى أن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع، اعترضوا على أوتوستراد رياق - بعلبك في محلة الطيبة، على مقربة من بلدة بريتال، طريق سيارة من نوع كيا، يستقلها فريق مسلسل "بطلوع الروح" الذي يتم تصوير أحداثه في مدينة بعلبك، وأطلقوا النار باتجاه السيارة وأجبروا سائقها على التوقف، ثم أقدموا على خطف المحاسب في شركة "الصباح" للإنتاج الفني والسينمائي، صادق روللي، فيما تمكن غبريال رميا من الفرار، ونقل إلى مخفر بلدة الطيبة للتحقيق".

المصدر: "الوكالة الوطنية" + RT





