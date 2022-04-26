السيسي: لم أكن يوما محسوبا على أي طرف ومواقفي نابعة من الحفاظ على الدولة المصرية (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لم يكن يوما محسوبا على أي طرف، وأن مواقفه نابعة دائما من منطلق الحفاظ على الدولة المصرية.

وأضاف السيسي خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية يوم الثلاثاء: "أنا لو تآمرت على الرئيس مرسي الله يرحمه أبقى تآمرت على مصر"، مشيرا إلى أن مصر صنعت مجدا تفتخر به مجددا أمام الأجيال في ثورة 30 من يونيو.

وأضاف أن مصر قدمت 3277 شهيدا خلال السنوات الماضية في مواجهة الإرهاب، وأن ثورة يوليو صنعت لمصر مجدا تفخر به من جديد.

ولفت السيسي إلى أن مؤسسات الدولة المصرية خسرت 37 مليار دولار و80 مليار جنيه في 2011 و2012.

وأوضح أنه لولا تدخل الأشقاء العرب في 2013 بعشرات المليارات من الدولات لما كانت مصر قائمة حتى الآن.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري