نائب مصري يكشف لـRT أسماء أعضاء لجنة العفو الرئاسي

كشف النائب المصري طارق الخولي أسماء أعضاء لجنة العفو التي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إعادة تفعيلها وتوسيع عملها.

وقال الخولي في تصريح لـ RT إنه سيعاد تشكيل لجنة العفو لتشمل كلا من: محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة.

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وأضاف أن لجنة العفو تبدأ مباشرة في تلقي أسماء المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال الفترة القادمة.

وقال الخولي إن ذلك يأتي بناء على إعلان السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كواحدة من مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، ومع توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب المحبوسين.

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT