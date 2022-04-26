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إصابات خطيرة بانهيار مبنى في بلدة بلعا قرب طولكرم شمال غرب الضفة الغربية (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

إصابات خطيرة بانهيار مبنى في بلدة بلعا قرب طولكرم شمال غرب الضفة الغربية (صور + فيديو)
RT
إصابات خطيرة في انهيار مبنى في بلدة بلعا قرب طولكرم شمال غرب الضفة الغربية
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أفادت مراسلة RT في القدس مساء الثلاثاء بوقوع إصابات خطيرة إثر انهيار مبنى في بلدة بلعا قرب طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن طواقم الدفاع المدني أنقذت عددا من المصابين، ونقلتهم بسيارات الإسعاف إلى المشافي.

وأفاد الدفاع المدني بأنه إخلاء شخصين أحدهما إصابته حرجة في حادثة انهيار سقف مبنى قديم قيد الترميم في بلدة بلعا.

من جهتها، ذكرت مصادر صحية لموقع "صدى نيوز" إن المواطن المصاب بإصابة بالغة يبلغ من العمر 70 عاما، إضافة إلى إصابتين بحالة مستقرة.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

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