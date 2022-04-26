البحرية التونسية تعلن إنقاذ 15 مهاجرا شمال شرق جزيرة كاني

تمكنت البحرية التونسية من إنقاذ 15 مهاجرا تونسيا غير نظاميين، كانوا على متن زورق مطاطي معطوب على بعد حوالي 7 كم شمال شرق جزيرة كاني.

وأضافت الوزارة أنهم كانوا على متن زورق مطاطي معطب على بعد حوالي 7 كلم شمال شرق جزيرة كاني، مشيرة إلى أنهم أفادوا أن أعمارهم تتراوح بين 20 و31 سنة وأنهم أبحروا من سواحل بنزرت ليلة أمس بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وتم تسليمهم للحرس الوطني ببنزرت لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

المصدر: "موزاييك إف أم"