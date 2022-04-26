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نائب مصري يتحدث عن تراجع وزير الأوقاف عن قرار اتخذه وأثار حفيظة المصريين

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نائب مصري يتحدث عن تراجع وزير الأوقاف عن قرار اتخذه وأثار حفيظة المصريين
Globallookpress
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علق النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري على تراجع وزير الأوقاف عن منع صلاة التهجد في المساجد، وهو الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة معظمها غاضبة.

وقال بكري في تغريدة عبر "تويتر": "‏خطوة وزير الأوقاف بفتح المساجد أمام صلاة التهدج خطوة ضرورية وهامة، ولا يجب التخوف بلا مبرر من أمور هي من وحي خيال المسؤولين، وكذلك يجب السماح بإقامة صلاة العيد في الساحات العامة وعدم قصرها على المساجد وفقط".

ولفت إلى أن "القرارات الأخيرة أحدثت صدمة لدى المواطنين وحسنا أن تم ‏التراجع عنها، يجب التعامل مع هذه الأمور الحساسة بروح من الموضوعية والمسؤولية".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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