السيسي: دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعده أسهم بالحفاظ على الدولة المصرية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء إن دعم الأشقاء العرب لبلاده في 2013 وما بعده، أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: "استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة".

وأشار إلى أن ما تم عرضه في مسلسل "الاختيار" هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت.

وصرح بأنه وعلى مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن النجاحات كانت أعظم.

وتوجه السيسي بالحديث إلى المصريين قائلا: "عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى".

المصدر: وسائل إعلام مصرية