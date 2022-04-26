العراق.. الكاظمي يكلف محافظ نينوى بإدارة مهام قائم مقامية سنجار

أفاد مراسل RT في العراق اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي كلف محافظ نينوى نجم الجبوري بإدارة مهام قائم مقامية قضاء سنجار.

وذكر مراسلنا أن الكاظمي كلف الجبوري بإدارة شؤون قضاء سنجار في المحافظة من موقع أدنى.

ويشهد قضاء سنجار صراعا محليا ودوليا، واشتباكات بين فترة وأخرى بين عناصر حزب العمال الكردستاني التركي الذي يسيطر على أجزاء منه، والجيش العراقي.

ويتمتع محافظ نينوى نجم الجبوري بخلفية عسكرية، فهو قائد عمليات محافظة نينوى خلال عمليات التحرير من تنظيم "داعش".

المصدر: RT