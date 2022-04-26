المغرب.. قوات الأمن تحجز 23 ساطورا وتجنب جامعة بأغادير حمام دم (صور)

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أغادير جنوب المغرب مجموعة من الطلبة وسائق تاكسي أثناء محاولتهم إدخال "سواطير" لحرم جامعة ابن زهر بالمدينة.

ويعتقد أن الأسلحة كانت ستسخدم في مواجهات بين الفصائل الطلابية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الموقوفين ينتمون لما يوصف بـ"الفصائل الداعمة للفكر الانفصالي داخل الجامعات المغربية" ويتزامن التوقيف مع اقتراب الذكرى التأسيسية للفصيل المذكور.

وأشار بلاغ لشرطة المدينة إلى أنها تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص بينهم سائق سيارة أجرة وطالبان بجامعة ابن زهر للاشتباه في تورطهم في حيازة العشرات من الأسلحة البيضاء المصنوعة بشكل تقليدي بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.

وأوضح البلاغ أن المعلومات الأولية للبحث مكنت من توقيف سائق سيارة أجرة بالقرب من الحي الجامعي بمدينة أكادير، وهو في حالة تلبس بتسليم الطالبين المشتبه فيهما كيسا ملفوفا يضم بداخله 23 ساطورا والتي تمت صناعتها بشكل تقليدي عند شخص يمتهن الحدادة بمنطقة قروية بضواحي أولاد تايمة.

وتم إخضاع الأشخاص الثلاثة الموقوفين للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات صناعة وحيازة هذه الأسلحة البيضاء الخطيرة على أمن الأشخاص والممتلكات، بينما لا زالت الأبحاث متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه في صناعة هذه الأسلحة البيضاء أو حرض على صناعتها.

يذكر أن عدة جامعات مغربية شهدت مواجهات بين فصائل طلابية، نتجت عنها خسائر في الممتلكات وإصابات وتم فتح تحقيقات قضائية لملاحقة المتسببين فيها.

تحية للامن الوطني 🇲🇦



23 ساطور في جامعة ابن زهر في أكادير



شرطة اكادير ، اعتقلت طالبا مؤيدا للبوليساريو مع شخص آخر بالقرب من الحرم الجامعي مشتبه فيهم بادخال 23 ساطور الى الجامعة..#البوليساريو_تنظيم_ارهابيpic.twitter.com/IKIwsvnZCf — 𝗕 𝗔 𝗗 𝗥 ⛤ (@Badro_Ma) April 25, 2022

تحية للامن الوطني ✌️



خيوط العملية بدأت تنكشف... 23 ساطور في جامعة ابن زهر في أكادير



شرطة اكادير ، بالتعاون مع المديرية العامة للمراقبة الإقليمية (DGST)، اعتقلت طالبا مؤيدا للبوليساريو، يوم الاثنين 25 أبريل، مع شخص آخر بالقرب من الحرم الجامعي. pic.twitter.com/xU6Ke01R7p — R A C H I D🇲🇦 (@rachgadiri) April 25, 2022

المصدر: وسائل إعلام مغربية