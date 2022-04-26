مصر.. وضع شركتين وعدد كبير من الأشخاص على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار محكمة جنايات القاهرة، القاضي بإدراج جماعة الإخوان، وأسماء 20 شخصا، وشركتي اسباير برودكشن هاوس ودلتا التعمير للاستثمار العقاري على قائمة الإرهاب.

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وتضمنت القائمة كلا من: أحمد خضري حسن خلوي، بهجات أحمد أحمد السيد قشلان، عمر أحمد علي حجازي، عبدالله محمد مصطفى رجب، محمد حميدة حسن محمد، محمد عبدالمنعم محمد البربري، علي إبراهيم علي القصاص، أحمد حامد محمد غالي، متولي عاشور متولي شحاتة، بدر جمعة محمد أحمد، عماد فكري محمود البربري.

كما ضمت أسماء: محمد مبروك عباس عميرة، رضا عبدالرازق عبدالعليم محمد، أحمد عادل الخضري محمد حسن، مصطفى عبدالفتاح محمود عمار، شريف عبدالسلام عماد مدكور، محمد أحمد محمد زكي أمين، محمد حسام الدين الكفراوي، محمد سعيد عبدالفتاح محمود عمار، عبدالرؤوف عبدالمنعم محمد علي البربري.

المصدر: أخبار اليوم