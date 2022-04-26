تونس.. السياسي أحمد نجيب الشابي يعلن تشكيل هيئة تسييرية لـ"جبهة الخلاص الوطني‎‎"

أعلن السياسي التونسي أحمد نجيب الشابي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عن تشكيل هيئة تسييرية لـ"جبهة الخلاص الوطني".

وتتكون الجبهة من ممثلين عن الأطراف الحزبية والبرلمانية والمجموعات السياسية والشخصيات المستقلة التي عبرت عن دعمها لمبادرته.

وتتضمن هذه الهيئة 5 أحزاب سياسية "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"حزب الأمل" و5 مجموعات "مواطنون ضد الانقلاب" و"اللقاء الوطني للإنقاذ" و"توانسة من أجل الديمقراطية" و"مبادرة اللقاء من أجل تونس"، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من البرلمانيين.

وكشف أحمد نجيب الشابي أن هذه الهيئة التسيرية لـ"جبهة الخلاص" ستنطلق في تنظيم عدد من الاجتماعات الشعبية في مختلف المدن التونسية.

وتهدف هذه الجبهة حسب نجيب الشابي، إلى إنقاذ تونس من الدمار والتفكك من خلال إعطاء الأولوية للإنقاذ الاقتصادي المستعجل ووضع خارطة طريق تونسية تشاركية بديلا عن الخارطة الأحادية وتقديم حلول عقلانية نابعة من توافق وطني تونسي عريض للخروج من الأزمة.

وتدعو "جبهة الخلاص الوطني" إلى إطلاق حوار وطني حول الإصلاحات السياسية في المجالات الإقتصادية والسياسية والدستورية والقانونية ودعم حكومة انتقالية للإنقاذ.

كما تدعو إلى تشكيل حكومة شرعية للإنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية وتعمل على الانقاذ الاقتصادي والمالي إنطلاقا من برنامج مخرجات الحوار الوطني وإعداد البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وفق مقتضيات الوفاق الوطني ومخرجات الحوار الوطني ودعوة البرلمان الذي وضع نفسه على ذمة الحوار الوطني إلى تزكية الحكومة ومخرجات الحوار الوطني لضمان الانتقال الدستوري الآمن وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تشرف عليها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

المصدر: إذاعة "موزاييك"