تقرير: الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة خطف جندي العام الماضي

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حركة "حماس" خططت العام الماضي لخطف جندي أثناء الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، باستخدام أحد الأنفاق، وأن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من تقويض الخطة".

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وفي هذا الصدد، أوضح موقع "واللا" الإخباري أن "سلاح الجو هاجم النفق الذي يزيد عمقه عن 20 مترا، ما أدى إلى مقتل 18 من مقاتلي حماس".

وأشار "واللا"، وفق تقرير وصله، إلى أن "مقاتلي الجناح العسكري لحركة حماس خططوا في 11 مايو من العام الماضي وبتمام الساعة 00:43، للخروج من النفق واختراق السياج والتسلل إلى إسرائيل، لكن سلاح الجو الإسرائيلي تلقى معلومات استخبارية دقيقة، تمكن من خلالها من مهاجمة النفق وقتل معظم العناصر الحمساوية التي كانت بداخله".

المصدر: "I24"