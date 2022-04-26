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مقتل جندي عراقي واثنين من "داعش" أحدهما انتحاري باشتباكات شمالي بغداد

أخبار العالم العربي

مقتل جندي عراقي واثنين من
Globallookpress
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي وعنصرين من تنظيم "داعش" باشتباكات شمالي العاصمة بغداد.

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وذكرت في بيان صحفي: "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من الفرقة السادسة في قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني من قتل إرهابيين اثنين، احدهما انتحاري يرتدي حزام ناسف، داخل وكر في بستان ألبوغبين بقضاء الطارمية شمالي بغداد".

وأضافت: "كما أسفرت هذه العملية عن استشهاد جندي وإصابة ضابط بعد مداهمة الوكر الذي كان بداخله الإرهابي الانتحاري.

وأشارت الخلية إلى أن العملية ما زالت مستمرة.

المصدر: RT

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