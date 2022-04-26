طهران: توقيف 3 أشخاص يشتبه بضلوعهم في قتل اثنين من رجال الدين السنة

أوقفت إيران، ثلاثة أشخاص يشتبه بضلوعهم في قتل اثنين من رجال الدين السنة في محافظة غلستان بشمال البلاد.

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وأفاد مسؤول السلطة القضائية في المحافظة حيدر آسيابي، بأنه "بعد أقل من شهر على الجريمة، تم توقيف قاتل رجلي الدين السنيين إضافة الى اثنين من المتواطئين معه".

وأوضح آسيابي أن الضحيتين، إضافة الى الموقوفين الثلاثة الذين لم تحدد هويتهم، هم من المنطقة ذاتها، مشيرا إلى أن "رجلي الدين قتلا جراء إطلاق نار، وتم العثور على أربعة أسلحة في منزل المشتبه به الأساسي أثناء مداهمته".

وأضاف: "أظهرت التحقيقات عدم وجود أي صلة بين القتلة والمجموعات الإرهابية"، مشيرا الى أن المشتبه به الرئيسي "اعترف بقتله الرجلين بسبب خلافات شخصية".

وكانت وسائل الاعلام المحلية أفادت بمقتل رجلي الدين مساء الثاني من أبريل في مدينة كنبد كاووس.

المصدر: أ ف ب