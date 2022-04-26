داعية يعلق على منع صلاة التهجد والاعتكاف في مصر

كشف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر في مصر أحمد كريمة، ضوابط صلاة التهجد، مشيرا إلى أن "التهجد يصلى فرادى ويصلى جماعة، كما يصلى في البيت والمسجد وغير المسجد".

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وأضاف كريمة خلال لقاء تليفزيوني، أن الرسول صلى التهجد بمفرده، فجاء في الآية: "يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4)، وفي سورة الإسراء: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودً".

وتابع أحمد كريمة: "ولا بأس أن يصلى جماعة، لكن نقول وفق ضوابط معينة؛ لأن المساجد لها أعمال تنظيمية، فالرسول كان له مؤذنون ولم يكن أي أحد يؤذن، ويستخلف من يؤم الناس، ومش أي حد يدخل يصلى بالناس".

وأكمل أحمد كريمة: "وزارة الأوقاف لها ولاية تنظيم الأعمال في المساجد، فوزارة الأوقاف تتبع إدارة الأزمات في رئاسة الوزراء؛ لأن هذا الأمر أمن قومي، فمواجهة الجوائح والأوبئة أمن قومي، وبالتالي عندما يأتي ويقول أن التهجد لا يقام لأنه سنة من السنن ويمكن أن يؤدى في المنازل، يبقى خلاص لا مانع أن تؤدى في المنازل".

واستطرد أحمد كريمة: "اللي بيعمل مناحة على التهجد والاعتكاف لا بيتهجد ولا بيعتكف، هي بس مدرسة مشاغبين".

المصدر: القاهرة 24