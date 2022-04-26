رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى جلسة نيابية للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية

دعا رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إلى جلسة عامة عند الساعة 2 من بعد ظهر يوم الخميس المقبل، في قصر الأونيسكو، للنظر بطرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب.

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك بعد أن قدمت كتلة "الجمهورية القوية"، التابعة لحزب "القوات اللبنانية"، بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب.

وتقدم النواب بيار بو عاصي، جورج عقيص، إدي ابي اللمع وعماد واكيم من الأمانة العامة لمجلس النواب، بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملا بالمادة 37 من الدستور، بسبب "الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"