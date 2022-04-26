محتجون يقطعون مدخل مجلس النواب اللبناني في بيروت رفضا لإقرار قانون الكابيتال كونترول

أقدم عدد من المحتجين، اليوم الثلاثاء، على قطع مدخل مجلس النواب اللبناني في بيروت، رفضا لإقرار قانون "الكابيتال كونترول".

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وتجمع عدد كبير من المحتجين، وعمدوا إلى قطع الطريق، معربين عن رفضهم القاطع لصيغة قانون الكابيتال كونترول الحالية، حيث اعتبروا أنه مجحف بحقهم، وسيخسرهم أموالهم المودعة في البنوك.

ويوم الأربعاء الماضي، عمد المحتجون إلى قطع الطريق المؤدية إلى ​المجلس النيابي​، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى داخله، حيث تعقد جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، وعلى جدول أعمالها بند "الكابيتال كونترول​".

المصدر: RT